Biuro podróży porzuciło Polaków w Lloret del Mar. MSZ wydało komunikat

Jak dowiadujemy się z komunikatu ministerstwa, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego sytuacji ok. 120-osobowej grupy polskich obywateli w Lloret de Mar w Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polska służba dyplomatyczno-konsularna w Hiszpanii podjęły działania, aby osoby te, które zakończyły pobyt turystyczny w Katalonii, otrzymały właściwą opiekę.

Na tygodniowy wyjazd z biurem podróży Travel Models zdecydowało się 150 osób, jak podkreśla portal internetowy Radia ZET, byli to w większości młodzi ludzie. Do soboty miejscu przebywała jeszcze grupa około 70 polskich obywateli. Pozostali turyści - posiadając odpowiednie środki pieniężne - zdecydowali się na powrót do Polski na własną rękę.

MSZ zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by polscy turyści pozostający w Lloret de Mar otrzymali wszelką niezbędną pomoc. Na miejsce dojechał konsul z Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie. Turystom zapewniony został nocleg ze śniadaniem. Służba konsularna podkreśla, że pracuje nad zapewnieniem jak najszybszego i bezpiecznego powrotu polskich turystów do kraju.