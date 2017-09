Najbardziej wyluzowany pracownik w gminie? Zignorował napad z bronią w ręku

Zamaskowany mężczyzna piątkowej nocy (22 września) postanowił dokonać napadu na jedną z lokalnych stacji paliw. Grożąc nożem pracownikowi obsługi, zażądał wydania pieniędzy. Pracownik gotówki nie wydał i zaalarmował wschowską policję. Co więcej, w trakcie napadu nie odłożył nawet gazety, którą wcześniej czytał. Wszystko nagrała kamera umieszczona wewnątrz budynku stacji.

Zamaskowany 34-latek już po paru godzinach był w rękach wschowskich kryminalnych. Jak się okazało, był to ten sam mężczyzna, który współdziałał z nieletnią uciekinierką z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w kradzieżach złotej biżuterii na 8 tys. złotych z salonów jubilerskich we Wschowie.

Nie były to jedyne przestępcze wyczyny 34-latka. W połowie września na terenie Wschowy nieznany sprawca włamał się do punktu prasowego. Wybił szybę, wszedł do środka i wyniósł kasetkę z pieniędzmi. Tej samej nocy doszło do kolejnego włamania do pomieszczeń biura wpłat, skąd zniknęła kasa fiskalna z pieniędzmi - w sumie 5 tys. złotych. Wschowscy kryminalni z tymi zdarzeniami wiązali właśnie 34-latka. Mężczyzna w trakcie wykonywania czynności przyznał się również do tych włamań, wyjaśniając szczegółowo, jak ich dokonał.

W sobotę 23 września Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosków policji i wschowskiej prokuratury podejmując decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla 34-letniego mieszkańca Wschowy.