Warszawski proboszcz pomagał wyłudzać nieruchomości. Sam padł ofiarą oszustów

Prokuratura Okręgowa w Warszawie i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia prowadzą śledztwo w sprawie gangu wyłudzającego mieszkania w Warszawie i okolicy. Do tej pory w związku z przestępczym procederem zatrzymano 9 osób, w tym notariusza na emeryturze – Mariusza R., który swoim podpisem parafował wszystkie oszukańcze transakcje. Podejrzani usłyszeli łącznie kilkadziesiąt zarzutów. Szacuje się, że mogli oszukać ponad 300 osób.

Jak informuje „Super Express”, do gangu należał też ksiądz Józef M., znany proboszcz parafii na Ursynowie, obecnie na emeryturze. Gazeta opisuje przypadek Barbary K, którą duchowny nakłonił do zastawienia lokalu w 2015 roku. Krótko potem kobieta zmarła. – Józef M. ma status podejrzanego w toku śledztwa dotyczącego wyłudzeń nieruchomości – potwierdził Łukasz Łapczyński, rzecznik stołecznej prokuratury. Według informacji policji miał on brać udział w „niekorzystnym rozporządzeniu mieniem Barbary K. poprzez nakłonienie jej w ramach ustalonego podziału ról (z innym współpodejrzanym) do zawarcia umowy sprzedaży należącej do niej nieruchomości”.

Jak na ironię, sam duchowny padł później ofiarą gangu, z którym współpracował. Przekonany, że podpisuje jedynie umowę przedwstępną, sprzedał przestępcą swoje 2 nieruchomości. Na pytania dziennikarzy nie odpowiedział – nie odbierał telefonu.