Wielka awaria Facebooka. „Nie ma żadnych treści do wyświetlenia”

Komunikat wyświetlał się podczas, gdy użytkownicy próbowali korzystać z portalu – przy skrollowaniu tablicy lub logowaniu się na konta. Jak zauważa „The Independent” , to już drugi raz kiedy członkowie największej internetowej społeczności spotykają się z takim problemem.

O błędzie w serwisie Facebook poinformowała także około godziny 18:30 platforma Down Detector, która używa algorytmów wychwytujących niepowodzenia użytkowników przy logowaniu na popularne strony internetowe. Władze Facebooka na razie nie poinformowały co było przyczyną awarii. Eksperci domniemują, że chodziło najprawdopodobniej o problem techniczny, np. brak dostawy energii do serwerowni.