Klinika Ewy Błaszczyk notuje kolejny sukces. Nastoletni Marcin wybudził się ze śpiączki

W słynnej klinice zajmującej się ofiarami śpiączki świętują kolejny powrót pacjenta do pełni świadomości. Placówka Ewy Błaszczyk notuje tym samym 36. wybudzenie i podtrzymuje renomę jednej z najlepszych w swojej dziedzinie. Tym razem „Budzik” uratował kilkunastoletniego Marcina, który 18 października 2016 roku został potrącony przez samochód. Zapadł w śpiączkę pourazową, z której wybudził się właśnie w tym tygodniu.

„Czeka go jeszcze bardzo długa rehabilitacja do pełni sprawności ale wygrał już swoje dwie walki o życie i że jest już z nami” – cieszyli się bliscy chłopaka, którzy środki na jego leczenie i rehabilitację zbierają na specjalnie utworzonym profilu na Facebooku. Marcin ma po wypadku niedowład wszystkich kończyn. „Kochani dlatego proszę was pamiętajcie o nim przy rozliczeniu podatkowym.W każdej chwili można wpłacać dowolną kwotę na jego subkonto.Pomóżmy Marcinowi wrócić do pełni sprawności” – apelują założyciele facebookowej strony.

Klinika „Budzik”

Założony w 2013 roku „Budzik” działa przy Centrum Zdrowia Dziecka. Główną misją kliniki jest pomoc przy wyjściu ze śpiączki oraz leczenie urazów mózgu. Placówka powołana do życia przez fundację Ewy Błaszczyk „Akogo” może pochwalić się licznymi sukcesami i trwałymi wybudzeniami ze śpiączki.