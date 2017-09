„Depresja nie ma jednej twarzy”. Internauci zwracają uwagę na ważny problem

Jak wygląda depresja, czy zawsze da się rozpoznać po wyglądzie, że ktoś jest w złym nastroju lub wręcz waha się, czy nie odebrać sobie życia? Pod hasztagiem #faceofdepression (twarz depresji - red.) internauci zamieszczają historie, które dowodzą, że osoby zmagające się z problemami psychicznymi często skutecznie ukrywają to przez otoczeniem. „Depresja nie ma jednej twarzy” – brzmi przesłanie płynące z publikowanych w mediach społecznościowych historii.

Duży wkład w propagowanie akcji miała żona Chestera Benningtona, Talinda, która zdecydowała się udostępnić nagranie z muzykiem, które zostało wykonane 36 godzin przed tym, jak 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Kobieta sama przyznała, że pragnęła w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że depresja często bywa niezauważana.

Talinda zaznaczyła, że decyduje się na udostępnienie tak osobistego materiału, żeby pokazać, że „depresja nie ma określonego wyrazu twarzy ani nastroju”. Na filmie widać jak Chester śmieje się i przekomarza z dziećmi. „Tak wyglądała dla nas depresja 36 godzin przed jego śmiercią. Kochał nas tak bardzo, a my kochaliśmy jego” – skomentowała wdowa po wokaliście Linkin Park. Swoje historie publikuje też wiele innych osób, których bliscy zmagali się z podobnymi problemami i podejmowali próby samobójcze.

Depresja nie ma jednej twarzy

"Zdecydowałam się wyjść z łóżka po raz pierwszy od miesięcy, by zrobić sobie ładne zdjęcie"



Uśmiech na twarzy?

"Ten po prawo to mój ojciec, mniej niż dwa miesiące przed tym, jak odebrał sobie życie"



Depresja razy 4

"Na każdym z tych zdjęć, które zrobiłam w ciągu ostatnich dni czułam się niewiarygodnie załamana, zła, bezwartościowa i niekochana. Depresja nie ma tylko jednej twarzy"



"Tak wyglądała depresja niedługo przed tym, jak straciliśmy naszego ukochanego Luke'a

"Nie lekceważcie ludzi, którzy cierpią"



"To mój chłopak dwa tygodnie przed tym, jak się powiesił"

"Nadal nie możemy zrozumieć"



"Można mieć dziecko i nadal cierpieć na depresję"

Internautka zwraca uwagę, że wiele osób bagatelizuje problemy psychiczne tych, którzy mają rodziny. "Masz tyle powodów do radości, nie możesz mieć depresji" - słyszy.



"To mój syn...

...tuż przed tym, jak poszedł do komputera, by poszukać skutecznego sposobu na powieszenie się. Dwa dni później to zrobił."



Zdjęcie wykonane 7 godzin przed próbą samobójczą

"To zdjęcie powstało 7 godzin przed tym, jak po raz trzeci próbowałam się zabić. Zdjęcie zostało zrobione rano, potem poszliśmy na spacer i zjeść coś z Eli. Śmialiśmy się i dobrze bawiliśmy. Tego samego wieczora przedawkowałam leki i trafiłam na tydzień do szpitala".



Chester Bennington z najbliższymi

Zdjęcie wykonane kilka dni przed samobójczą śmiercią wokalisty Linkin Park,