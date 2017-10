Wstrząsająca scena. Interwencja policji wywołała napad drgawkowy

Policjanci, którym zlecono niedopuszczenie do katalońskiego referendum separacyjnego, od samego rana dają przykład niesłychanej brutalności. Biją pałkami kobiety i mężczyzn, ludzi starszych i młodzież, w niektórych przypadkach celowo uderzając w twarze osób noszących okulary. Wszystko to rejestrują protestujący i publikują w mediach społecznościowych. Jeden z takich filmów robi szczególne wrażenie. Na nagraniu widać bowiem, jak upadający starszy mężczyzna – na skutek ciosu w głowę lub uderzenia o posadzkę – dostaje napadu drgawkowego i miota się po podłodze.

Głosowanie w Katalonii, mimo sprzeciwu Madrytu, trwa od 9 rano. Na ulicach miast i w okolicach lokali wyborczych, dochodzi do starć z policją. Szef hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy podjął decyzję o skierowani 10 tysięcy dodatkowych policjantów do Katalonii. Mimo apeli o spokojne i demokratyczne głosowanie, doszło do zamieszek. Policja wchodzi siłą do lokali wyborczych, próbując uniemożliwić głosowanie. W wielu lokalach funkcjonariusze wybijają szyby. Katalończycy donoszą, że w okolicach wielu lokali wyborczych doszło do starć i przepychanek z policją. Do zamieszek doszło m.in. w Sant Julia de Ramis, gdzie szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont próbował oddać głos. Niespokojnie jest również w Barcelonie oraz innych mniejszych miastach regionu, gdzie tłum ludzi jest blokowany przez policję tarczami.

