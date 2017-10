Kim były ofiary zamachowca z Vegas? Bliscy opowiadają o zmarłych

W niedzielę 1 października wieczorem 64-letni Stephen Paddock z okna pokoju hotelowego Mandalay Bay otworzył ogień z karabinu maszynowego. Celował do tłumu bawiącego się na koncercie piosenkarza country Jasona Aldeana. Zabił co najmniej 59 osób, a 527 zostało rannych. Zdarzenie okrzyknięto najkrwawszą strzelaniną w historii Stanów Zjednoczonych. Agencja Reutera, a za nią także kolejne media, postanowiła upublicznić nazwiska ofiar. Pamięć o swoich bliskich chcą podtrzymać także rodziny zabitych, które w mediach społecznościowych wspominają zmarłych.

Hannah Ahlers

- Była jedną z najpiękniejszych kobiet jaką znałam. Z pewnością mogło ją to zepsuć, ale ona się temu oparła. Była oddaną matką i żoną - mówiła przyjaciółka zmarłej. Z mężem Brianem Hannah przeżyła 16 lat. Mieli trójkę dzieci.



Brennan Stewart

Ciało pochodzącego z Las Vegas Brennana także rozpoznano na zdjęciach zamieszczonych w sieci.



Austin Davis

Pochodził z Riverside w Kaliforni. Rodzina zidentyfikowała go po zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych.



Kurt Von Tillow

"Kochający mąż, ojciec i dziadek" - tak opisuje zmarłego jego rodzina. W Vegas był z żoną.



Laurie i Jack Beaton

Jack został zidentyfikowany jako 26. ofiara niedzielnej strzelaniny. W Vegas był ze swoją żoną. Żyli razem przez 23 lata.



Christopher Roybal

29 lat skończył tydzień przed śmiercią. Weteran z Afganistanu.



Bianca Acosta i Michael Anderson

"Nigdy nie czułam większej miłości i uwielbienia. Był wszystkim, czego kobieta mogła chcieć i potrzebować ze strony mężczyzny" - napisała po śmierci Michaela jego dziewczyna Bianca.



Tom Day Jr

Tom Day Junior na koncert przyjechał z czwórką swoich dorosłych już dzieci. - Był najlepszym ojcem, to dlatego wybrali się z nim do Vegas - komentował ojciec 54-latka Thomas Day Senior.



Erick Silva

Jedna z ofiar zamachu na festiwalu Route 91 Harvest Festival.



Jennifer Irvine

32-letnia prawnik z San Diego. Jej specjalizacją było prawo rodzinne.



Neysa Tonks

Matka trzech synów. Jej rodzina rozpoczęła internetową zbiórkę na utrzymanie sierot.



Charleston Hartfield

34-letni oficer policji w Las Vegas, weteran wojenny. Trenował juniorską drużynę futbolu amerykańskiego.



Rachael Parker

33-letnia technik policyjna. Na koncert wybrała się po służbie z kolegami z pracy. Jednego z nich także trafił pocisk zamachowca, jednak nie spowodował większych obrażeń.



Sandy Casey

Nauczycielka zajmująca się dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. Pracowała w Manhattan Beach Middle School, a do Las Vegas przyjechała ze zorganizowaną wycieczką nauczycieli.



Melissa Ramirez

Absolwentka California State University at Bakersfield.



Carrie Barnette

34-letnia Carrie w Vegas świętowała urodziny swojego przyjaciela. Zmarła od postrzału w klatkę piersiową, jeszcze zanim dotarła do szpitala. Przed śmiercią zdołała jeszcze zadzwonić do matki, by po raz ostatni się z nią pożegnać.



Bailey Schweitzer

20-latka z Kaliforni. Niedawno rozpoczęła pracę jako recepcjonistka w biurze firmy Infinity Communications and Consulting.



Angie Gomez

20-letnia cheerleaderka z Riverside Polytechnic High School w 2015 rozpoczęła naukę w Riverside Community College. Jej dawny trener opisuje ją jako "lojalną koleżankę, która kochała swoją rodzinę i na zawsze pozostawi po sobie tęsknotę".



John Phippen

56-latek na koncert udał się ze swoim synem Travisem, który z zawodu jest lekarzem. Młody medyk swoim samochodem przewiózł rannego ojca do szpitala. Mężczyźnie nie udało się jednak uratować 56-latka z pogromu. John zmarł w wyniku odniesionych ran.



Rhonda LeRocque

Świadek Jehowy z Tewksbury w Massachusetts. Po przejściu huraganu Katrina razem z mężem pomagała odbudowywać domy w Luizjanie.



Dana Gardner

52-letnia Dana Gardner przyjechała do Vegas z jedną ze swoich córek. Kiedy została ranna, dziecko jechało razem z nią w karetce. Później zostały rozdzielone. Dopiero nad ranem córka dowiedziała się, że jej matka zmarła w szpitalu.



Susan Smith

Zarządzała biurem szkoły w Simi Valley. - Znali ją wszyscy: uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice. Miała wielką cierpliwość i świetnie dogadywała się z dziećmi. To dla nas wielka strata - mówił rzecznik szkoły Jake Finch.



Jenny Parks

Nauczycielka z Kalifornii. Miała męża i dwójkę dzieci.



Adrian Murfitt

35-letni Adrian do Vegas przyleciał aż z Anchorage na Alasce. Był zawodowym rybakiem i wielkim fanem muzyki country. Przyjaciel opisywał go jako prawdziwego kowboja, który "na widok psa momentalnie zamieniał się w 10-latka".



Lisa Romero

Pracowała jako sekretarka w Gallup-McKinley County Schools. Publicznie żegnał ją jednak nauczyciel historii z Miyamura High School, do którego uczęszczała w młodości. "Spoczywaj w pokoju madame" - pisał.



Jordan McIlldoon

Śmierć 23-letniego pomocnika mechanika z Kanady potwierdzili jego rodzice. W oświadczeniu podkreślali, że był ich jedynym dzieckiem. "Nie wiemy co teraz robić" - pisali. Jordan był na koncercie ze swoją dziewczyną. Umierał, trzymając ją za rękę.



Quinton Robbins

20-letni Quinton Robbins studiował na Uniwersytecie w Nevadzie. W reakcji na jego śmierć ciocia Quintona opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający list, w którym pisała o "jego nieustającym śmiechu i uśmiechu".



Jessica Klymchuk

Jessica Klymchuk pracowała jako bibliotekarka i kierowca autobusu. Samotnie wychowywała 4 dzieci. W kwietniu na Facebooku poinformowała o zaręczynach z Brentem.



Tony i Denise Burditus

50-letnia Denise Salmon Burditus na Route 91 Harvest Festival też poszła z mężem. To zdjęcie Tony Burditus opublikował na Facebooku około godziny 9:30 czasu lokalnego - dosłownie kilka minut przed rozpoczęciem strzelaniny, w której zginęła Denise.



Heather i Sony Melton

Chirurg Heather Melton wybrała się na koncert Jasona Aldeana z mężem. Uważa, że 29-letni Sony uratował jej życie. - Ocalił mnie. Złapał i pociągnął do ucieczki. Chwilę później poczułam, jak został postrzelony w plecy - mówiła dziennikarzom WSMV-TV. - Chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, jakim dobrym i kochającym był człowiekiem. Ale w tej chwili ledwie mogę oddychać - wydusiła z siebie z płaczem.

