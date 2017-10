Beata Tyszkiewicz znów w szpitalu. Córka aktorki skomentowała przyjazd karetki

W środę 4 października karetka odebrała Beatę Tyszkiewicz z jej mieszkania w kamienicy w centrum Warszawy. Aktorka, która jeszcze kilka miesięcy temu miała zawał, potrzebowała pomocy lekarzy i została przetransportowana do szpitala. Ostatnim razem leczono ją w Instytucie Kardiologii w Aninie. W lipcu wydawało się, że aktorka odzyskuje zdrowie.

O stan mamy zapytano Karolinę Wajdę. – Mama słabo się poczuła, ale nie ma jakiejś groźnej sytuacji. W tym wieku tak się zdarza. Zważywszy na wcześniejsze kłopoty z sercem, dmuchamy na zimne – tłumaczyła. – Prawdopodobnie mama szybko wróci do domu – uspokajała. Sama Tyszkiewicz po ostatnim powrocie ze szpitala przekonywała, że nie zamierza zmieniać stylu życia i rezygnować z nałogu nikotynowego. – Nie ma co o tym mówić. Przemyślałam to i to nie jest temat do dyskusji – mówiła.

Beata Tyszkiewicz w filmie zadebiutowała jeszcze jako uczennica, w następnych dekadach zagrała w niemal stu produkcjach. Debiutowała w 1957 w ekranizacji Zemsty w reżyserii Antoniego Bohdziewicza, wcielając się w postać Klary. Film, nakręcony w 1956 roku, miał premierę 30 września 1957 roku.

Jest członkinią Narodowej Rady Kultury 1 i 2 Kadencji oraz Fundacji Kultury Polskiej wspomagającej kulturę polską w kraju i za granicą, w której od 1994 roku pełni funkcję prezesa zarządu. Jest autorką pomysłu i współautorką cyklu programów „Raport w sprawie dzieci niczyich”.

Przez dwanaście edycji była jednym z jurorów programu Taniec z gwiazdami, emitowanego na antenie telewizji TVN. W trzynastym sezonie zastąpiła ją Jolanta Fraszyńska. Aktorka powróciła do roli jurora w 2014 roku, tym razem program emitowany jest w telewizji Polsat.