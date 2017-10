Zastraszona 21-latka musiała rozebrać się na komisariacie do naga. Rewizję przeprowadzono dwukrotnie

Młoda Ukrainka przyjechała do Polski zaledwie przed dwoma miesiącami. W czwartek 28 września zatrzymało ją dwóch policjantów z Wrocławia. Chodziło o kradzież telefonu. Dziewczyna tłumaczyła, że należał on do jej chłopaka. Wzięła go, ponieważ zależało jej na skopiowaniu wspólnych zdjęć i korespondencji. Wezwany na wtorkową konfrontację chłopak dziewczyny nie stawił się na komendzie. Nie ma z nim kontaktu.

Funkcjonariusze zabrali 21-latkę na komisariat policji, gdzie Daria musiała spędzić całą dobę. Poddano ją rewizji osobistej. Musiała w obecności policjantki rozebrać się do naga. Kazano jej zrobić to w łazience, a nie w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu. Zatrzymanej nie pozwolono na kontakt z rodziną. W piątek 29 września została wypuszczona bez żadnych zarzutów.

Daria utrzymuje, że jeden z funkcjonariuszy groził jej deportacją. Miał też powiedzieć, że „nie życzy sobie Ukraińców we Wrocławiu”. Według prawnika Roberta Pawlikowskiego, który podjął się obrony praw obywatelki Ukrainy, dziewczynę upokorzono. Podkreślał, że nie było potrzeby przetrzymywania jej przez całą dobę, ponieważ nie ma obowiązku wzywania tłumacza, jeśli zatrzymany nie zgłasza takiego wniosku.

– Rozbierać się kazano mojej klientce w towarzystwie policjantki, ale dlaczego dwukrotnie i dlaczego w toalecie? Policja nie wydała jej w ogóle protokołu zatrzymania. Uczyniono to dopiero po mojej interwencji, jako jej obrońcy. A na pytanie, czemu tak zatrzymuje się świadka i dlaczego po prostu Darii nie wezwali na przesłuchanie np. na drugi dzień, usłyszałem, że „istniały przesłanki do jej zatrzymania” – mówił.

Stanowisko policji

„Zatrzymanie i jego czas zgodnie z przepisami wynikało z potrzeby wykonania czynności związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w tym zapewnienia osobie zatrzymanej o innej narodowości biegłego tłumacza uczestniczącego w przesłuchaniu” – usłyszeli dziennikarze pytający policję o komentarz.