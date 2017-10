Tydzień więzienia dla matki 9-latka. Nie zaszczepiła swojego syna

Według prawa stanu Michigan, rodzice mogą odmówić szczepienia swoich dzieci ze względu na przekonania, jednak Rebecca Bredow trafiła przed sąd za złamanie umowy z ojcem dziecka. Przed tym, jak się para rozstała się w 2008 roku, ustalili że jedynie odłożą szczepienia w czasie, ale nie zrezygnują z nich. Kobieta później zmieniła zdanie, a mężczyzna wciąż chciał przeprowadzić procedury.

W związku z tym sąd wydał nakaz zaszczepienia 9-latka. Kobieta jednak zlekceważyła, w związku z czym w środę skazana została za obrazę sądu na 7 dni więzienia. – Jestem wrażliwą matką, która troszczy się o swoje dzieci, ich zdrowie i samopoczucie. Jeżeli moje dziecko ma być zmuszone do szczepienia, to nie mogę tego zrobić – tłumaczyła Rebecca Bredow. Sędzia Karel McDonald, który zajmował się sprawą podkreślił, że „wie, iż kobieta bardzo kocha swoje dzieci”, jednak najwyraźniej „nie rozumie ona, że jej syn ma dwójkę rodziców i ojciec też ma tutaj jakieś prawa”. – Nie mogę podważać swojej wiary – podkreślała w odpowiedzi Bredow dodając, że jest przeciwna szczepieniom. – Chodzi o wybór. Jako matka mam prawo do wyboru – zaznaczała.

Kilka osób popierających Bredow zebrało się w środę przed sądem hrabstwa Oakland. Mieli oni ze sobą transparenty: „Stand with Rebecca” i „No Forced Shots”.