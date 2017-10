Zaczepianie na ulicy to nie komplement. 20-latka udowadnia to w oryginalny sposób

Noa Jansma ma 20 lat. Studiuje w Amsterdamie i tak jak kobiety z innych miejsc na świecie ma dość mężczyzn, którzy zaczepiają ją na ulicy. Dziewczyna znalazła sposób na nagłośnienie tego problemu. Pod koniec sierpnia założyła konto w serwisie społecznościowym i zaczęła publikować tam zdjęcia, które robiła sobie wraz z uciążliwymi „adoratorami” . W niektórych przypadkach podpisywała zdjęcia cytatami z zaczepek, które rzucano w jej kierunku.

„Szedł za mną przez 10 minut. Mówił dokąd idziesz seksowna dziewczyno? Mogę iść z tobą?”

„Hej seksowna dziewczyno, dokąd idziesz sama?”

„Znowu »klasyka«. psssst, whoooooop. Dasz nam swój numer?”

„Podążał za mną powoli przez dwie ulice krzycząc »sexy« i »chcesz wsiąść do mojego samochodu?«”

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększanie świadomości na temat uprzedmiotowienia kobiet w codziennym życiu. Wiele osób nie wie jak często i w jakim kontekście zdarzają się zaczepki. Tylko jeden mężczyzna zapytał Noę, dlaczego chciała zrobić sobie z nim zdjęcie. – Nie są wcale podejrzliwi, ponieważ wydaje im się, że to co robią jest kompletnie zwyczajne – powiedziała dziennikowi „Het Parool”. Dodała też, że podobnie reaguje wielu mężczyzn na całym świecie, którzy czują się upoważnieni do skupiania uwagi na kobiecym ciele. Jak przekonywała, nie przychodzi im na myśl, że to może być molestowanie i nie czują się zawstydzeni, gdy zwróci się im uwagę.



Projekt miał trwać miesiąc, ale Noa zaznacza, że zaczepki na pewno będą pojawiały się też w przyszłości. „Żeby pokazać, że to jest zjawisko globalne i ten problem nie dotyczy tylko mnie, udostępnię konto innym dziewczynom z całego świata. To będzie proces i zajmie czas, więc bądźcie uważni” – napisała. Zaapelowała też o dołączenie do niej w ramach walki z zaczepkami.