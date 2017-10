Polski turysta wyskoczył z okna i spadł na obywatelkę Izraela. Ich stan jest ciężki

Izraelski „Jerusalem Post” donosi o tragicznym wypadku z udziałem turysty z Polski. Do zdarzenia doszło w czwartek 5 października nad ranem, w mieście Afula na północy kraju. Jego upadek złagodziła przechodząca 49-letnia kobieta. W wyniku zderzenia oboje doznali poważnych obrażeń i w stanie ciężkim trafili do centrum medycznego Ha'emek. Po niezbędnych badaniach Polaka przewieziono do specjalistycznego szpitala. Kobieta według doniesień medialnych odniosła mniejsze obrażenia, głównie dotyczące kończyn.

Nie wiadomo, dlaczego Polak zdecydował się na skok. Policja skupia się na dwóch ewentualnościach: paniką po zatruciu ciężkimi narkotykami oraz świadomym podjęciu próby samobójczej. Upadając mężczyzna doznał poważnego urazu mózgu. Do lepszego szpitala przewieziono go po wykonaniu niezbędnej tomografii komputerowej.