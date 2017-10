Na oczach tłumu skoczył do wodospadu. Przerażające nagrania trafiły do sieci

Sytuacja miała miejsce w czwartek 5 października w prowincji Shaanxi, w północno-zachodniej części Chin. Przy wodospadzie na Żółtej Rzece zgromadziło się wtedy setki turystów, którzy byli świadkami szokującej sceny. Jak podaje portal cctvplus.com, 28-latek z miasta Wuhan w środkowych Chinach stanął przy krawędzi urwiska i pewnym momencie skoczył w przepaść. Mężczyzna natychmiast został porwany przez strumień wody, ale po 20 minutach udało się go odnaleźć. Służby ratunkowe udzieliły mu pomocy. Nagrania ze skoku 28-latka trafiły o internetu. Ich autorami są turyści, którzy przebywali w pobliżu zdarzenia i uwieczniali efektowne widoki przy wodospadzie Hukou.

Poszkodowany trafił do szpitala z urazami kręgosłupa i klatki piersiowej. Przeszedł operację, ale jego życiu nic nie zagraża. Rodzina mężczyzny jest zdziwiona całym zdarzeniem. Zdaniem bliskich 28-latka, nigdy nie był on skłonny do tak ryzykownych zachowań, chociaż przyznają, że lubił podróżować samotnie. Nad wodospad Hukou wybrał się w dniu chińskiego święta narodowego.