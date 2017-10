Ukrainki zrobiły „prezent” urodzinowy Putinowi. Zaśpiewała sama... Marilyn Monroe. Co na to „krasnoludek z Kremla”?

Galeria:

Aktywistki z Femenu zrobiły urodzinowy prezent Putinowi

„W dniu urodzin rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, chciałybyśmy przypomnieć światu o zagrożeniu, które niesie dla nas wszystkich, nie tylko do tych krajów, gdzie niedawno rozpoczął krwawe wojny” – napisano na stronie femen.org. „Śmierć, zniszczenie i barbarzyństwo - to wszystko, co dyktator Putin może zaoferować. Świat musi powstrzymać krasnoludka z Kremla. Putin jest zagrożeniem dla ludzkości” – przekonują aktywistki.

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające specjalny „prezent” dla Putina, który przygotowały przedstawicieli Femenu. Kiedyś Marilyn Monroe śpiewała Johnowi Kennedy’emu „Happy Birthday” i podobnie teraz, Putin usłyszał życzenia, ale śpiewane przez… nieco inną Marilyn. Na tym jednak nie koniec, bowiem aktywistki Femenu w Kijowie miały na sobie np. rewolucyjne majtki przedstawiające sierp i młot. Inna z kobiet na plecach prezentowała nagrobek przeznaczony dla prezydenta Rosji. Zdjęcia z niespodzianki urodzinowej dla Putina, którą przygotowano w Kijowie trafiły do sieci. Na fotografiach widać, że aktywistki Femenu prezentowały się w niemal… całej okazałości.

Władimir Putin świętował swoje 65. urodziny w sobotę 7 października. Tego dnia w Rosji odbyły się demonstracje popierające opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. Zatrzymano ponad 250 osób.