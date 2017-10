Prezydent miasta zamieścił wulgaryzm na swoim koncie na Facebooku. Przeprasza i wyjaśnia

Dowcip udostępniony w mediach społecznościowych przez Krzystka odnosi się do sytuacji w mieście i samochodowych korków powodowanych remontami dróg. Żart miał jednak pewną skazę, której – jak zapewniał w kolejnym wpisie – nie zauważył publikujący go prezydent Szczecina. „Podczas szybkiego kopiowania umknęło jedno wulgarne słowo” – tłumaczył się polityk. „Zdecydowanej większości z Was to nie przeszkadzało. Przeprosiny należą się jednak tym, którzy sądzą inaczej. Przepraszam zatem. Jednocześnie wszystkim nieco bardziej wyrozumiałym dziękuję za wsparcie. Sądząc po reakcjach, chyba udało się spowodować u Was uśmiech” – napisał na Facebooku. Poniżej przytaczamy pełny dowcip w wersji już ocenzurowanej przez samego prezydenta Szczecina.

Do taksówki na postoju wsiada zdyszany prezydent miasta i krzyczy:

- Panie, szybko do Urzędu! Mam sesję Rady Miasta o 10.00, a jest za piętnaście!

- Panie, coś pan oczadział?! Teraz przez te roboty to z godzinę się jedzie!

- Panie, szybko! Jestem prezydentem i muszę tam być!

- Panie, możesz pan być i papieżem, ale nie da rady. Nawet jak się pośpieszę to 40 minut jak nic!

- Dam panu 200 złotych!

- No dobra, zawiązuj pan oczy!

- Ale po co?!

- Zawiązuj pan i nie gadaj, bo inaczej nie jedziemy!

Prezydent zawiązuje oczy, taksówka rusza i pędzi ulicami. Prezydenta rzuca z tyłu, jak pomidora w reklamówce, ale po chwili taksówka staje.

- Ściągaj pan opaskę!

Prezydent ściąga opaskę i patrzy: No ch..., jest Urząd! Na zegarku za pięć dziesiąta! Zadziwiony pyta:

- Panie, ale jak pan to zrobił?!

- A nie powiem...

- A czemu?

- Bo, kurde, jeszcze pan weźmiesz i rozkopiesz...