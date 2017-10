Zaczepiali 13-latki w autobusie. Zostali wytropieni przez ojca i postawieni przed kamerą

„Chłopaki fajnie się bawili i myśleli że wszystko im ujdzie na sucho, a tu zonk. Zajęło mi trochę czasu i energii żeby ich znaleźć, ale w dzisiejszych czasach internetów i fb. (Facebooka - red.) wszystko jest możliwe” – napisał na swoim profilu pan Mariusz. Za poszukiwania zabrał się po bezowocnej wizycie na policji. Na komisariacie usłyszał, że korzystając z dostępnych nagrań monitoringu, nie da się ustalić tożsamości mężczyzn.

Przy pomocy internautów udało mu się jednak odszukać napastników i nakłonić ich do przeprosin. Na nagraniu zamieszczonym w internecie widzimy obu mężczyzn z zasłoniętymi twarzami. Tłumaczą, że w chwili swojego nagannego zachowania byli zamroczeni alkoholem. "Więc «MACHO» Jeżeli zamierzacie «podrywać» dziewczyny, kobiety w chamski sposób i wbrew ich woli, musicie liczyć się z konsekwencjami. Pomyślcie o tym że to są czyjeś córki, siostry, może matki. Mają braci, ojców którzy dobiorą się wam do d*** i mogą być mniej humanitarni" – zwraca uwagę autor nagrania na Facebooku. Jego niestandardowe działania poparło na Facebooku już ponad 2 tys. osób.