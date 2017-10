Wielkie liczenie wiernych w polskich kościołach. Ilu naprawdę chodzi na mszę?

W niedzielę 16 października w parafiach katolickich w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych. Doroczne badanie ma pokazać rzeczywisty poziom praktyk religijnych wśród katolików w Polsce. Liczenie prowadzone jest na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Obejmie ponad dziesięć i pół tysiąca parafii.

– Chodzi o sprawdzenie ile osób przychodzi na Msze, ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii świętej. Dane posłużą do uaktualnienia statystyk w polskim Kościele katolickim – tłumaczył ks. Edward Poniewierski, wikariusz generalny Kurii Diecezji Radomskiej.

Badanie nieprzypadkowo przeprowadza się jesienią w niedzielę zwykłą, na którą nie przypada dodatkowa uroczystość religijna. W ubiegłym roku policzono, że do Kościoła chodzi około 40 procent Polaków, a komunię świętą przyjmuje 17 procent. Najlepiej wypadały w tej statystyce diecezje południowo-wschodnie. Najwyższy odsetek uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych odnotowano w diecezji tarnowskiej – było to 70,5 procent. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w diecezji szczecińsko-kamieńskiej – było to zaledwie 26 procent.