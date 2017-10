Napad na pielęgniarkę w Gliwicach. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców

Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na pielęgniarce, wracającej do domu z dyżuru w centrum onkologii. 15 października ok. godz. 7.30, w parku Chopina do kobiety podbiegło dwóch młodych mężczyzn. Używając miotacza gazu, sprawcy doprowadzili kobietę do stanu bezbronności, po czym wyrwali jej z ręki torebkę. Poszkodowana próbowała obronić swoje mienie. Podejrzani uciekli w kierunku ul. Wybrzeże Armii Krajowej. W wyniku rozboju pokrzywdzona straciła portfel z dokumentami i gotówką w kwocie 500 zł.

Policyjni śledczy ujawnili zapis monitoringu, na którym widać dwóch nieustalonych mężczyzn. Są oni podejrzanymi w tej sprawie. Śledczy zwracają się do internautów z apelem o przekazywanie informacji co do tożsamości mężczyzn z załączonego filmu. Każda osoba, która domyśla się, kogo zarejestrowały kamery, proszona jest o podzielenie się swą wiedzą z gliwicką policją – całodobowo pod numer 32 33 69 255 lub z prowadzącym sprawę asp. Sylwestrem Barczakiem pod nr 32 33 69 333, e-mail: sylwester.barczak@gliwice.ka.policja.gov.pl lub za pośrednictwem anonimowej skrzynki mailowej. Policja zapewnia, że osoby informujące pozostaną anonimowe, nie będą wzywane, przesłuchiwane i dopytywane.