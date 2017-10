Mężczyźni wiodą prym w produkcjach Disneya. Wyniki tych badań szokują

Lingwistki Carmen Fought i Karen Eisenhauer odkryły, że męskie dialogi stanowią 76 proc. tekstu w „Pocahontas” , 77 proc. w „Mulan” i 68 proc. w „Małej Syrence” . Z kolei w „Alladynie” aż 90 proc. wszystkich linijek tekstu należy do mężczyzn. Warto zaznaczyć, że wspomniane filmy pochodzą w większości z lat 90. Zaskoczenie może budzić fakt, że wczesne filmy Disneya, takie jak „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” z 1937 roku miały mniej dialogów, ale za to bardziej równomiernie rozdzielonych między mężczyznami i kobietami. Produkcje z lat 50., tj. „Kopciuszek” i „Śpiąca Królewna”, przyniosły nawet więcej dialogów kobietom, niż mężczyznom.

– Każda postać, która zajmuje się w filmach czymś innym, niż znalezieniem męża, jest mężczyzną – podkreśliła Carmen Fought w „The Washington Post”. Eisenhauer dodała, że takie zaniedbania należy potępiać.

Mały przełom nastąpił wraz z premierą „Krainy Lodu” w 2013 roku. Jest to bowiem historia dwóch sióstr, ale nawet w tym przypadku, większość, bo 59 proc. wersów wypowiedzianych zostało przez role męskie. Jak zauważono na portalu „The Independent” , przynajmniej dwie kobiety rozmawiają w filmie o czymś innym niż o mężczyźnie.

The Walt Disney Company

The Walt Disney Company została założona w październiku 1923 roku w Stanach Zjednoczonych, przez braci Walta i Roya Disneyów. Początkowo było to małe studio animacyjne pod nazwą Disney Brothers Cartoon Studio. Obecnie jest to ogromna korporacje mediowa. W 2008 roku przychody firmy zaprowadziły ją na pierwsze miejsce wśród korporacji mediowych świata. Tym samym Disney wyprzedził dotychczasowego lidera, TimeWarner Company. Najstarszą częścią koncernu, odpowiadającą za produkcję kinematograficzną jest holding Walt Disney Studio Entertainment składający się z Walt Disney Motion Pictures Group, Disney Music Group i mniejszych przedsiębiorstw.