Niedźwiedź z gigantycznym językiem uratowany przez weterynarzy. 3-kilogramowy organ usunięto

Niedźwiedź himalajski przeszedł operację usunięcia gigantycznego języka

Operacja ratująca życie niedźwiedzia himalajskiego miała miejsce w Mjanmie (dawniej Birma). Chirurdzy przyznawali, że nigdy w swojej karierze nie spotkali się z tak wielkim językiem u tego gatunku. Usunięta część ciała ważyła ponad 3 kilogramy. Zmutowany organ został wyhodowany przez zwierzę przebywające w zoo. Gdyby taki przypadek przytrafił się niedźwiedziowi na wolności, z pewnością nie pożyłby on długo. Heather Bacon z University of Edinburgh's Royal (Dick) School of Veterinary Studies zapewnia, że operowane zwierzę szybko wraca do siebie po zabiegu. Operacja usuwania gigantycznie przerośniętego organu trwała ponad cztery godziny.

Eksperci nie mają pewności, co wywołało tak nietypową mutację i niedźwiedzia. Podejrzewają, że może o być jakiś rodzaj słoniowacizny wywołany infekcją przeniesioną przez komara. Tłumaczyłoby to niezwykłych rozmiarów obrzęk języka. – To był naprawdę niezwykły przypadek medyczny, nigdy nie widziano takiego u żadnego gatunku niedźwiedzia, ale nie poddaliśmy się – mówiła Caroline Nelson, pielęgniarka weterynarii z oddziału Animals Asia zajmującego się ratowaniem niedźwiedzi.