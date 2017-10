Szkolny trener próbował zarazić uczniów wirusem HIV. Napastował też 42 chłopców

30-letni Carlos Deangelo Bell z miejscowości Waldorf w stanie Maryland w USA usłyszał w piątek 20 października 206 zarzutów prokuratorskich. Mężczyzna oskarżany jest m.in. o zmuszanie nieletnich chłopców do różnych czynności seksualnych, z których część nagrywał. Prokuratorzy doszukali się w jego przypadku aż 42 ofiar, których wiek oscyluje pomiędzy 11 i 17 rokiem życia. 5 spośród 206 zarzutów dotyczy usiłowania zarażenia swoich ofiar wirusem HIV. Pomimo celowego działania oskarżonego, żaden z przebadanych chłopców nie otrzymał na szczęście pozytywnego wyniku na obecność HIV we krwi.

Carlos Deangelo Bell miał zapewniony dostęp do ofiar dzięki zatrudnieniu w charakterze szkolnego trenera lekkiej atletyki oraz pomocnika nauczyciela w Maurice J. McDonough High School w Pomfret oraz La Plata High School w La Plata. Wcześniej pracował też w szkołach podstawowych J.P. Ryon and William B. Wade w Waldorf oraz w Benjamin Stoddert Middle School w Temple Hills. Swoją ostatnią pracę stracił w 2016 roku, kiedy policja zaczęła interesować się niestosownymi SMS-ami wysyłanymi przez Bella do uczniów. Po skonfiskowaniu jego telefonu okazało się, że w pamięci urządzenia nagrane są sceny seksualnego molestowania uczniów. Część nagrań została dokonana na terenie szkoły. Policja wciąż stara się zidentyfikować 14 ofiar, które pojawiały się na filmach zapisanych w telefonie.