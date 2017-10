Pobita kobieta leżała na ulicy. Przechodnie zamiast pomóc, robili przy niej selfie

Na nagraniu kamery monitoringu miejskiego w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych możemy zobaczyć moment kopnięcia i uderzenia w twarz spacerującej chodnikiem kobiety. Od siły uderzenia kobieta straciła przytomność i upadła na ziemię. Sprawca szybko oddalił się z miejsca zdarzenia. Ta scena przemocy nie była jednak jedynym oburzającym zachowaniem zarejestrowanym przez oko kamery. Na filmie widzimy, jak do nieprzytomnej kobiety podchodzi człowiek, który zamiast jej pomóc lub wezwać pogotowie, zaczyna ją nagrywać telefonem. To samo robi czterech innych świadków. Po chwili pierwszy z mężczyzn kuca i wyciąga coś z dłoni ofiary. Dziennikarze sugerują, że mógł to być jej telefon.

Według innych świadków zdarzenia, kobieta leżała tam tak długo, aż sama nie odzyskała przytomności. Dziennikarzom udało się skontaktować z nią oraz z jej matką. Okazało się, że pobita dziewczyna była uzależniona od alkoholu i narkotyków i nie zamierzała zgłaszać sprawy na policję. Matka ofiary przyznała, że nie ma czasu zajmować się córką, ponieważ opiekuje się jeszcze jej pozostawionym bez opieki dzieckiem. Kobieta była jednak mocno zbulwersowana znieczulicą świadków pobicia. – To chore. Jestem przekonana, że ci sami ludzie nie traktują w ten sposób nawet zwierząt – mówiła.