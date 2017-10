Wichury nad Polską. Przewrócona suwnica w terminalu gazowym, poziom wody w Bałtyku przekroczył stany alarmowe

W Dobrzeniu Wielkim na jadące auto przewróciło się drzewo. Kierowca zginął na miejscu, a pasażer w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. W miejscowości Siemidarżno w Zachodniopomorskim mężczyzna jadący nad ranem w niedzielę nie zauważył powalonego na drogę drzewa i uderzył w nie samochodem. Zginął na miejscu.

W Katowicach jedna osoba ranna została po tym, jak w drzewo przewróciło się na samochód. Ranne zostały także dwie kobiety przygniecione w samochodach w Strzegomiu i koło Opola. W sumie 12 osób zostało rannych w wyniku wichur.

Interwencje straży pożarnej

Jak informuje RMF FM, najwięcej interwencji straży pożarnej w niedzielę było w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Na razie wiadomo, że wichura uszkodziła dachy na 933 budynkach, w tym 732 mieszkalnych i 201 gospodarczych.

Około godz. 15:00 w niedzielę trzeba było ewakuować oddział rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka, co było efektem uszkodzonego dachu i zalewania szpitalnych pomieszczeń. Na razie wiadomo, że na Dolnym Śląsku bez prądu jest 100 tys. odbiorców.

Wyciek gazu

W Świnoujściu nad ranem przewróciła się suwnica w terminalu gazowym. Z informacji RMF FM wynika, że doszło do niewielkiego wycieku. „W wyniku zdarzenia doszło do niewielkiego uwolnienia się gazu odparowanego do atmosfery. Sytuację cały czas monitorują służby eksploatacyjne terminalu LNG i na bieżąco zarządzają sytuacją. Instalacja została zatrzymana awaryjnie” – podał GAZ-SYSTEM w komunikacie.

Wody przekraczają stany alarmowe

Wody Bałtyku przekroczyły stany alarmowe m.in. w gdańskim Porcie Północnym i Sobieszewie, w Gdyni, we Władysławowie i Helu. Synoptycy podali, że w niedzielę wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej osiągnął w porywach prędkość nawet 110 km/h. Podobny wiatr ma się utrzymać do poniedziałku.

Ostrzeżenia IMiGW

Przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi ostrzegały odpowiednie służby. IMiGW zapowiadał, że orkan Grzegorz może łamać i wyrywać drzewa z korzeniami, zrywać dachy i uszkadzać linie energetyczne i telefoniczne. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia? Że przewidywane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. „Zalecana jest ostrożność i potrzeba śledzenia komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej” – czytaliśmy na stronie IMiGW.