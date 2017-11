Szokujący wywiad brata Kevina Spacey. „Ojciec był nazistą, gwałcił mnie”

Thomas Fowler, ojciec Kevina Spacey i Randalla Fowlera zmarł w 1992 roku. W wywiadzie, którego starszy brat aktora udzielił portalowi Daily Mail, Fowler stwierdził, że jego ojciec był niezwykle sadystyczny i wykorzystywał chłopców seksualnie. Ponadto, mężczyzna miał przechowywać w domu pamiątki po III Rzeszy, a także zapuścić specjalny wąs, aby upodobnić się do Adolfa Hitlera. Fowler powiedział, że chłopcy nazywali swojego ojca kreaturą. W rozmowie z portalem brat Kevina Spacey powiedział, że kiedy miał 12 lat ojciec miał zdjąć mu spodnie i dotykać jego miejsc intymnych. Mężczyzna miał się także dopuścić gwałtu.

Według starszego brata Spacey próbował sobie poradzić z traumatycznym dzieciństwem poprzez wyzbycie się wszelkich uczuć. W publicznych rozmowach unikał tematu ojca i dzieciństwa. „The Independent” zwraca jednak uwagę, że aktor zmienił nazwisko z Fowler na Spacey - panieńskie nazwisko swojej matki. Mimo tego, że wywiad został opublikowany w 2004 roku, brytyjskie media przypominają go ze względu na historię, którą opowiedział kilka dni temu Anthony Rapp.

„Do dziś nie mogę pozbyć się tej sytuacji z mojej głowy”

Anthony Rapp, który jest znany głównie z roli w musiaclu „Rent” oraz „You're a Good Man, Charlie Brown” opowiedział w rozmowie z mediami, że w 1986 roku bawił się na przyjęciu, które zostało zorganizowane w apartamencie 26-letniego wówczas Kevina Spacey na Manhattanie. Według aktora Spacey podszedł do niego, kiedy leżał na łóżku i położył się na nim. Miał też „próbować się do niego dobierać i brać na ręce w taki sposób, jak pan młody chwyta swoją żonę przechodząc przez próg” . – Do dziś nie mogę pozbyć się tej sytuacji z mojej głowy. Postanowiłem wszystko ujawnić, kiedy na jaw wyszła spraw Harvey'a Weinsteina – tłumaczył Rapp.

„Muszę szczerzę przyznać, że nie pamiętam tego zdarzenia”