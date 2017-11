Odwiedza różne kraje, choć przez chorobę nie wychodzi z domu. Jej zdjęcia z całego świata stały się sensacją

Przez całe życie kobieta marzyła jednak o tym, by podróżować. Ze względu na swoje zaburzenia lękowe, źle się czuje wśród ludzi i na dużych, otwartych powierzchniach. Znalazła więc inny sposób, by dotrzeć do miejsc, które zawsze chciała zobaczyć. Gdy Jacqui odkryła Google Maps, szybko zorientowała się, że to dla niej idealny sposób, by dotrzeć w odległe zakątki globu. Jak na porządną podróż przystało, tak i z tych wypraw kobieta „przywozi” pamiątki.

„Im więcej podróżowałam, tym więcej znajdowałam scenerii, które wyglądały na mnie jak wyrwane z dziwnego, równoległego świata” - relacjonuje na swoim blogu Jacqui. Za każdym razem, gdy natrafia na taki przypadek, robi „zdjęcie” - wycinek z Google Maps. Firma nawiązała nawet współpracę z mieszkającą w Londynie kobietą, która w nietypowy sposób promuje Street View. Jej prace cieszą się dużą popularnością - na Instagramie obserwuje ją ponad 80 tys. osób.

Galeria:

Podróżuje bez wychodzenia z domu. Tak powstają te zdjęcia