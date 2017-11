Zmarł aktor Marek Frąckowiak. Mimo choroby, do końca udzielał się zawodowo

Marek Frąckowiak to popularny aktor, kojarzony zarówno ze swoich ról w filmach i serialach, jak i występów w teatrze. Zagrał w blisko 100 filmach i serialach, m.in. „ C.K. Dezerterzy”, „Zmiennicy”, „Psy”, „Plebania”, „Czas honoru”. Użyczał też swojego głosu kilkudziesięciu postaciom, m.in. w bajkach „Flinstonowie”, „Król Lew”, „Kacze opowieści”, „Batman”, „Maska”. Grał na deskach teatru Nowego w Warszawie, Teatru Współczesny w Warszawie, Teatru Na Woli, Teatru Rozmaitości, Teatru Adekwatnego i Teatru Rampa.

Frąckowiak od 2013 roku chorował na raka kręgosłupa. Jeździł na wózku inwalidzkim, przeszedł operację, podczas której wlewano mu gips do kręgów. Nawrót choroby w 2014 roku zwalczył chemioterapią. Pomimo choroby, do końca był czynny zawodowo. Grał w „Ranczu” i filmie „Kamerdyner”, który w 2018 roku wejdzie do kin. Wystąpił w nim w roli żandarma pruskiego.

Informację o śmierci kolegi z planu filmowego podał na Facebooku Łukasz Płoszajski. „Znowu straciłem kolegę. Poznaliśmy się na planie serialu, często spotykaliśmy się gdzieś w locie. Pamiętam Twój uśmiech i głos. Byłeś dobrym, wesołym, wrażliwym człowiekiem. Uśmiecham się dziś w Twoją stronę. Dziękuję. Żegnaj Marku”