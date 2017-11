Gwiazdor „Plotkary” oskarżony o gwałt. „Leżał na mnie, z palcami w moim ciele”

Ed Westwick jest znany przede wszystkim z roli Chucka Bassa w popularnym serialu Plotkara. Aktorka Kristina Cohen twierdzi, że gwiazdor zgwałcił ją podczas spotkania w jego domu. Cohen poznała Westwicka przez ich wspólnego znajomego - producenta filmowego. Podczas spotkania aktor miał zaproponować swoim gościom seks grupowy. „Już po tej propozycji chciałam wyjść, ale znajomy, z którym przyszłam, powiedział, że będzie to niestosowne wobec gospodarza. Dlatego zostałam. Ustaliliśmy, że posiedzimy przez 20 minut, a potem pojedziemy” – wspomina aktorka.

Westwick miał jej zaproponować, aby położyła się w sypialni dla gości. „Kiedy się obudziłam, Ed leżał na mnie, z palcami w moim ciele. Walczyłam z nim z całych sił, ale on zaczął mną potrząsać i twierdzić, że chce mnie pi******ć. Byłam totalnie przerażona i nie mogłam się poruszać. Chwilę później on mnie po prostu zgwałcił” – relacjonuje Cohen. Aktorka opowiedziała o całym zajściu znajomemu producentowi. Ten jednak stwierdził, że to kobieta jest winna temu, co się stało i powinna o wszystkim jak najszybciej zapomnieć.