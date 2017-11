Demi Moore w namiętnym pocałunku z 15-latkiem. Dziennikarze „odkurzyli” stare nagranie

Wśród wielu prawdziwych i fałszywych oskarżeń o molestowanie, media zainteresowały się nagraniem z 1982 roku. Kamera miała zarejestrować imprezę obsady serialu „Szpital miejski”, świętującą urodziny 15-letniego aktora Philipa Tanziniego. Całą uwagę skupiała jednak na sobie niezupełnie trzeźwa wschodząca gwiazda, 19-letnia Demi Moore. Na zamieszczonym poniżej nagraniu możemy zobaczyć, jak wyjątkowo intensywnie całuje ona młodszego o 4 lata kolegę z planu. Pocałunki pojawiają się w 1:22, 1:49 i 4:36 minucie filmu.

Oprócz gestów, Demi przekazuje wyrazy uczucia dla swojego kolegi także przy użyciu słów. – Kocham Philipa i jest on jedynym, którego kocham. Kocham go wielce, jest jednym z moich ulubionych ludzi. Jest naprawdę wspaniały i naprawdę go kocham – mówiła do kamery. Pomimo faktu, iż była w tamtym czasie mężatką (pierwszy ślub wzięła w wieku 17 lat), żartowała też, że ożeni się z 15-latkiem. Opisywany materiał był znany w Hollywood od lat, a jednak nie przeszkodził aktorce w odniesieniu sukcesu i rozsławienia swojego nazwiska. Tanzini, z drugiej strony, po zakończeniu serialu nie odnalazł się już w show biznesie.