Pozował z księciem Williamem w samych majtkach i z butelką piwa. „To zdjęcie roku”

W sobotę 11 listopada w Cardiff odbył się mecz reprezentacji Australii z Walią w rugby (29:21). Po zakończonej rywalizacji książę William, który był gościem specjalnym wydarzenia został zaproszony do szatni australijskiej drużyny. Niektórzy wykorzystali okazję i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z wyjątkowym gościem. Fotografie błyskawicznie trafiały do mediów społecznościowych, ale jedna z nich okazała się nie do podrobienia i ustawiła wszystkie inne w cieniu. Australijski zawodnik Kurtley Beale pozował z księciem Williamem w samych majtkach, a w ręku trzymał butelkę piwa.

„To zdjęcie roku” - brzmiał jeden z komentarzy opublikowany pod postem na Instagramie sportowca. Fotografia w ciągu dwóch godzin zyskała ponad 8 tys. polubień i jest nadal rozpowszechniana w sieci.