Tuż przed sezonem zakupów online polski bank ostrzega: Cyberprzestępcy znają nowy trik

PKO BP na swojej stronie internetowej ostrzega przed oszustwami z wykorzystaniem fałszywych stron pośredników płatności. Jak czytamy na pkobp.pl, linki do fałszywych stron popularnych serwisów oferujących płatności natychmiastowe (np. Przelewy24, Dotpay, BlueCash, itp.) dystrybuowane są najczęściej:

poprzez Facebooka: przestępca, po przejęciu cudzego konta na Facebooku, loguje się na nie i – podszywając się pod użytkownika – wysyła do jego znajomych wiadomość z prośbą o pomoc, tj. dokonanie przelewu na drobną kwotę (nadawca wyjaśnia zwykle, że do dokonania płatności zabrakło mu kilku złotych i prosi „znajomego” o jej uzupełnienie). Następnie nadawca przesyła potencjalnej ofierze link do dokonania płatności internetowej za pośrednictwem integratora płatności;

poprzez portale aukcyjne, np. OLX: oszust, który wystawił na portalu fałszywe ogłoszenie o sprzedaży, prosi kupującego – posługując się w tym celu komunikatorem, e-mailem, komentarzami na aukcji – o zapłacenie za kupiony towar poprzez skorzystanie z przesłanego linku do strony integratora płatności.

W rzeczywistości w obydwu wyżej wymienionych przypadkach otrzymany przez użytkownika link prowadzi go do fałszywej strony pośrednika, umieszczonej na kontrolowanym przez oszusta serwerze. Gdy odbiorca wybiera na stronie „płatności” swój bank i klika na stosowną ikonę, zostaje przekierowany na fałszywą stronę do logowania do banku.

Podanie na tej stronie danych do logowania umożliwia ich przejęcie przez oszusta, który uzyskuje możliwość zalogowania się przy ich użyciu w autentycznym serwisie internetowym banku. W tym czasie na fałszywej stronie banku pojawia się komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu jednorazowego w celu autoryzacji przelewu na – zwykle niewielką – kwotę, o którego wykonanie prosił „znajomy” z portalu bądź sprzedający na aukcji internetowej. W rzeczywistości podany przez klienta kod jest wykorzystywany przez przestępcę do zatwierdzenia zleconej przez niego dyspozycji realizacji operacji z rachunku klienta, np. utworzenia szablonu płatności bądź wykonania przelewu na znaczną kwotę na numer rachunku odbiorcy podany przez oszusta.

Rady banku dla klientów

Zachowaj ostrożność i ograniczonego zaufanie w stosunku do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linku – nie odpowiadaj na nie i nie ujawniaj swoich danych. Logując się do serwisu internetowego Banku, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie – nie korzystaj z linków! Sprawdzaj poprawność adresu strony, widniejącego w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że podczas logowania do serwisu ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego nie jest wymagane podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na rodzaj dyspozycji, poprawność numeru rachunku odbiorcy, kwotę transakcji). W przypadku skorzystania z linku zawartego w otrzymanej wiadomości i podania jakichkolwiek danych na stronie internetowej przypominającej serwis iPKO, prosimy – skontaktuj się telefonicznie z konsultantem:



– Infolinia ogólna 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

– Korporacje i samorządy 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 61 855 94 94 (dla połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).