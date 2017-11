Kobieta tygodniami głodziła swoje psy, aż zmarły. Tłumaczy, że cały ten czas była pijana

O zagłodzonych psach policję poinformował, jeden z mieszkańców gminy Trzydnik Duży. Mężczyzna zauważył przy jednym z budynków gospodarczych martwego psa na łańcuchu. Po przyjeździe na miejsce policjanci odnaleźli drugie martwe zwierzę w drewnianej budzie. Wezwany na miejsce weterynarz wstępnie określił, iż przyczyną śmierci zwierząt jest wygłodzenie.

Właścicielka zwierząt w momencie interwencji policji była pijana, w organizmie miała prawie 4 promile alkoholu. W rozmowie z mundurowymi oświadczyła, że nie dawała karmy psom, gdyż od dłuższego czasu codziennie piła alkohol. Ciała padłych psów zostały zabezpieczone przez weterynarza do badań.

Właścicielka martwych czworonogów została zatrzymana w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Decyzją prokuratora, po wytrzeźwieniu zostaną jej postawione zarzuty o rażące zaniedbania wobec zwierząt skutkujące ich śmiercią. Odpowie za to przed Sądem. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności, a w przypadku ustalenia w trakcie badań, iż działała ze szczególnym okrucieństwem, kara może zostać zwiększona do 3 lat.