Jak nie upamiętniać ofiar Holokaustu? Brytyjskie media publikują zdjęcia. My znaleźliśmy gorsze

Galeria:

Pamiątkowe zdjęcia z Auschwitz

O niestosownych zachowaniach w miejscach pamięci ofiar różnego rodzaju zbrodni słyszymy co jakiś czas. Rolą mediów jest piętnować takie przypadki i do znudzenia powtarzać – co wypada, a czego robić w miejscach upamiętnienia zmarłych nie wolno. Tym razem za edukację Brytyjczyków zabrał się portal internetowy tamtejszego tabloidu Mail Online. Opublikował kilkanaście zdjęć obywateli Wielkiej Brytanii, którzy z niezbyt poważnymi minami fotografują się przed bramą obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie podczas II wojny światowej naziści wymordowali ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków. O niepokojącym trendzie na Instagramie doniosła organizacja Board of Deputies of British Jews.

„Media robią z nas złych ludzi”

Część osób wytkniętych przez materiał portalu już usunęła swoje zdjęcia. Część z kolei nie widzi w nich niczego niestosownego. „Podpis pod zdjęciem wyraża szacunek, jaki mamy dla tych ludzi, którzy tam cierpieli. Nie mogę uwierzyć, że zadaliście sobie trud wyszukania mnie po artykule jakiegoś głupiego „Daily Mail”, który robi z nas złych ludzi. Pier***cie się” – napisał użytkownik brucey566, który z Auschwitz przywiózł pamiątkę w postaci selfie z dziewczyną. Być może Mail Online odrobinę przesadził w swoim materiale, stygmatyzując niewinnych ludzi. Podczas przeglądania zdjęć z Instagrama znaleźliśmy jednak na jeszcze jeden, wyjątkowy profil.

Jak zapomnieć

Pod nazwą „hownottoremember”, czyli „jak nie pamiętać” zebrane zostały fotografie osób, które z upamiętnianiem ofiar Holokaustu nie mają wiele wspólnego. Znajdziemy tam pozowane, bezmyślne zdjęcia uśmiechniętych, zadowolonych z siebie ludzi. Wszystko to na tle ludzkich szczątków, murów obozu koncentracyjnego lub na torach, którymi na śmierć przewieziono ponad milion osób. Pod jednym zdjęciem widnieje nawet ciąg hasztagów kompletnie niezwiązanych z historycznym miejscem, a skupionych głównie wokół... brody „modela”. W innych jest mowa o modzie, czy dobrej zabawie. Na szczęście dzięki pracy osoby stojącej za profilem hownottoremember część zdjęć po pewnym czasie znika z portalu.