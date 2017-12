Myślał, że śmiertelne pobicie ujdzie mu na sucho. Policja złapała go po dziewięciu latach

We wrześniu 2008 roku na szczecińskim prawobrzeżu doszło do pobicia. W skutek odniesionych obrażeń młody mężczyzna zmarł na miejscu. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo w czasie którego ustalono, że w autobusie dojeżdżającym do pętli, pomiędzy dwoma pasażerami doszło do sprzeczki, a następnie bójki. Po wyjściu z autobusu utarczka była kontynuowana, a w jej efekcie doszło do pobicia 33- letniego wówczas mężczyzny, które doprowadziło do jego zgonu.

Śledztwo w związku z tym zdarzeniem prowadzone było od lipca 2008 roku do kwietnia 2009 roku. W sprawie sporządzony był m.in. portret pamięciowy mężczyzny, który był podejrzewany o tragiczne w skutkach pobicie. Wyodrębniony został również materiał DNA pochodzący od napastnika. Te i inne czynności wykonane w śledztwie nie przyczyniły się jednak do ustalenia i zatrzymania sprawcy i śledztwo zostało umorzone. Pomimo formalnego zakończenia, sprawa ta nadal pozostała w zainteresowaniu policjantów, a teraz po niemal dziewięciu latach nastąpił jej finał.

Policjanci uzyskali informację o prawdopodobnym sprawcy czynu sprzed ponad dziewięciu lat. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie ustalili, że typowany mężczyzna poszukiwany jest listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności za nieprzestrzeganie obowiązku alimentacyjnego. Po ustaleniu miejsca jego pobytu, policjanci zatrzymali go i przekazali śledczym z Ostrołęki.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Szczecin Prawobrzeże, która podjęła na nowo śledztwo, przeprowadzono badania porównawcze DNA w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Szczecinie. Potwierdziły one, że wytypowany mężczyzna jest prawdopodobnie odpowiedzialny za śmierć 33-letniego wówczas mężczyzny.

Zatrzymany obecnie ma 39 lat. Prokurator przedstawił mu już zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W sądzie zapadła decyzja o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.