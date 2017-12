Zaatakowali homoseksualistę w pociągu metra. Kazali mu przepraszać i grozili nożem

Jak informują brytyjskie media, dwóch napastników przydusiło nastolatka i zmusiło go do przepraszania za to, że jest gejem. Do zdarzenia doszło w pociągu metra.

19-latek był duszony do czasu, aż powiedział to, co kazali mu napastnicy – podała policja. Mężczyzna i jego przyjaciele mieli na sobie sukienki, ponieważ w sobotni wieczór wybierali się na przebieraną imprezę. Podano, że dwóch napastników znęcało się nad ofiarą ze względu na jego orientację seksualną. Mężczyźni stawali się bardziej agresywni, gdy ofiara odrzucała formułowane przez nich zarzuty. Brytyjska policja podaje dalej, że oprócz przyduszania ofiary, mężczyźni zagrozili, że dźgną go nożem za bycie homoseksualistą. Po tym, jak grupa ludzi wyszła z pociągu metra, napastnicy rzucili się na nich i doszło do bójki. W wyniku zdarzenia ranna została 25-letnia kobieta, która została brutalnie popchnięta na ziemię. BTP opublikowała zdjęcia napastników i prosi o pomoc wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą oni przebywać. „Przestępstwa nienawiści nie będą tolerowane przez brytyjską policję transportową. Wierzymy, że każdy ma prawo do bezpiecznej podróży” – zaznaczono.