Najnowsze badania. Antykoncepcja hormonalna zwiększa zachorowalność na raka o 38 proc.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze przeanalizowane dane dotyczące 1,8 miliona kobiet z Danii w wieku poniżej 50 lat. Wszelkie informacje na temat zdrowia kobiet były śledzone przez badaczy przez prawie 11 lat.

Dowiedziono, że ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta, im dłużej kobieta przyjmuje hormonalne środki antykoncepcyjne, przy czym średni wzrost ryzyka zachorowania wynosi 20 procent wśród wszystkich kobiet, które obecnie stosują i w przeszłości stosowały taki środek antykoncepcji.

Naukowcy dowiedli, że o 9 procent wzrasta ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet, które przyjmowały antykoncepcję hormonalną przez mniej niż rok. Ryzyko to wzrasta aż do 38 procent, jeżeli kobieta zażywała tabletki przez ponad 10 lat. Wśród kobiet, które stosowały hormonalne środki antykoncepcyjne przez ponad pięć lat, utrzymywało się niewielkie ryzyko zachorowania na raka piersi jeszcze przez co najmniej pięć lat po zaprzestaniu ich stosowania.

Eksperci zaznaczają, że wyniki wskazują na to, iż im krócej kobieta przyjmowała hormonalne środki antykoncepcyjne, tym krótszy będzie okres, w którym jest ona narażona na zachorowalność na raka piersi. Autorzy zaznaczają, że nie znaleźli w badaniach dowodów na „utrzymujące się ryzyko”.

„Badania te nie wykazały, że jakikolwiek hormonalny środek antykoncepcyjny, jest wolny od ryzyka” – podano. Jednocześnie naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rak piersi pozostaje stosunkowo rzadką chorobą u młodych kobiet. „Liczba przypadków wzrasta z wiekiem, ponieważ ryzyko raka piersi wzrasta z wiekiem” – zaznaczono.