Salmonella w mleku w proszku dla dzieci. Wycofano prawie kilka ton produktu

Lactalis to znany na całym świecie producent produktów mlecznych dla dzieci i niemowląt. Produkty trafiały nie tylko na rynek francuski, ale również do Chin, Pakistanu, Bangladeszu, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów europejskich. 2 grudnia firma Lactalis wycofała kilka partii artykułów wyprodukowanych w fabryce w Craon na zachodzie Francji. Istniało bowiem zagrożenie zakażenia salmonellą. Choroba ta jest najbardziej niebezpieczna dla małych dzieci, osób starszych i ludzi o osłabionym układzie odpornościowym. Rząd Francji uznał jednak, że były to niewystarczające środki.

Kiedy służby medyczne potwierdziły przypadki zachorowań na salmonellę u 26 dzieci, rząd nakazał firmie podjęcie znacznie bardziej radykalnych kroków. Rzecznik koncernu Lactalis Michel Nalet poinformował, że zakażone może być blisko siedem tysięcy ton produktów m.in. mleko dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Ministerstwo gospodarki Francji opublikowało listę ponad 600 partii produktów spośród które zostały wycofane z obrotu. Zakazano m.in. eksportu do Peru, Chin, Grecji, Rumunii, Algierii, Maroka, Gruzji i Wielkiej Brytanii.