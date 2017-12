Keaton Jones nie miał łatwego życia. Media poznały szokujące fakty na temat udręczonego chłopca, którego pokochały gwiazdy

Wszystko zaczęło się od zamieszczenia w internecie nagrania, na którym widać jak nastolatek skarży się na to, że jest prześladowany przez kolegów. Zalewając się łzami chłopiec prosi swoich oprawców o to, żeby przestali się nad nim znęcać. – Śmieją się z mojego nosa. Nie mam przyjaciół. Wylewali na mnie mleko. To nie jest w porządku, każdy jest inny i nie powinno się za to nikogo karać. Wszyscy jesteśmy równi – mówił. Film w sieci opublikowała jego mama, bezradna wobec szkolnych oprawców.

Obok wielu głosów wsparcia, w internecie pojawiły się także informacje przedstawiające chłopca w negatywnym świetle. Zarzucano mu przynależność do rodziny rasistów, czy – jak mówi się obecnie w USA – zwolenników teorii o supremacji białej rasy. Obejrzeć można m.in. zdjęcia, na których młodzieniec stoi w pobliżu flagi Konfederacji.

AK-47

Jak ustalił brytyjski Daily Mail, winny temu jest ojciec chłopaka Shawn White, który w wieku 37 lat groził śmiercią całej jego rodzinie. Dziennikarze opisali szokującą sytuację, gdy dobijał się do drzwi domu Keatona z kałasznikowem w ręku. Mężczyzna obecnie przebywa w więzieniu za złamanie w 2012 roku warunków kaucji poprzez udział w napadzie.

„Biała duma”

Tabloid dotarł do zdjęć, na których widać dokładnie rasistowskie tatuaże Shawna White'a. Wśród licznych napisów znajdziemy m.in. hasła o "białej dumie" czy "czystej rasie". Przyjaciele mężczyzny na swoich ciałach mieli wytatuowane także nazistowskie swastyki. Matka Keatona zapewnia, że nie utrzymuje kontaktów z byłym partnerem. W opublikowanym oświadczeniu zdecydowanie odcięła się także od ideologii faszystowskich i nazistowskich.

Chłopak z blizną

Oprócz historii „nieciekawego” ojca, dziennikarze tabloidu poznali też pochodzenie rozległej blizny na głowie chłopca. To pozostałość po wyciętym w dzieciństwie groźnym nowotworze i kilkunastu późniejszych zabiegach, mających zasłonić miejsce operacji. Chłopiec w młodym wieku poddawany był także operacjom mającym na celu poprawę jego zdolności mówienia i oddychania. Opowiadający tę historię dziadek Keatona nazwał go „walczakiem” i podkreślał dumę z wnuka, który tyle w życiu przeszedł.

Gwiazdy po stronie Keatona

Historia Keatona Jonesa poruszyła internautów na całym świecie. Na jego krzywdę nie pozostały obojętne również światowe gwiazdy. Aktorka Millie Bobby Brown znana ze „Stranger Things”, piosenkarz Justin Bieber, artystka Katy Perry oraz Mark Hamill z „Gwiezdnych Wojen” zaoferowali chłopcu wsparcie. Z kolei Mark Rufallo przyznał, że również padł ofiarą przemocy ze strony kolegów w dzieciństwie. – Trzeba mówić głośno o tego typu czynach i piętnować ich sprawców – podkreślił.

Ponadto, Dan White zaprosił go do głównej siedziby organizacji MMA. Dodatkowo Chris Evans postanowił zaprosić Keatona na premierę nowej części „Avengers: Wojna bez granic”. Jones otrzymał również zaproszenie na sylwestrowy mecz NFL pomiędzy Tennessee Titans a Jacksonville Jaguars od zawodnika Delanie'ego Walkera. Internauci chcąc wyrazić solidarność z nastolatkiem i okazać mu wsparcie zorganizowali w mediach społecznościowych akcję pod hasłem #standwithkeaton. Do tej pory wpis z poparciem dla Keatona umieściło ponad 2,5 tysiąca użytkowników.