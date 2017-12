Media przypominają bohaterskie zachowanie Polaka w Anglii. Uratował kobietę, której nikt nie chciał pomóc

Na nagraniu zamieszczonym w sieci widzimy motocyklistę, który napotyka na swojej drodze stojące w korku samochody. Zagaduje do jednego z kierowców, po czym jedzie dalej, by sprawdzić przyczynę zatoru. Kiedy orientuje się, że ruch zablokowała leżąca na ulicy osoba, postanawia zgasić silnik i osobiście sprawdzić sytuację. Do leżącej kobiety w czarnym ubraniu polski motocyklista podchodzi z podobną nieufnością jak pozostali uczestnicy ruchu drogowego. W przeciwieństwie do nich jednak, zamiast obserwować wszystko z bezpiecznej odległości, postanawia przynajmniej sprawdzić, o co chodzi.

Kiedy kobieta nie reaguje na jego słowa, postanawia sprawdzić jej puls. Przy okazji znajduje na jej szyi ciasno owinięty sznur, który zrywa. Okazuje się, że najprawdopodobniej była to niedoszła samobójczyni. Kobieta zaczyna głęboko oddychać i częściowo odzyskuje świadomość. Po chwili wokół leżącej zbiera się tłum pomocnych osób, które układają ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej. Polak, który jako pierwszy podbiegł do leżącej, a później wspólnie z Brytyjczykiem odplątywał sznur z jej szyi, upewnił się jeszcze, że wezwano pogotowie, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.