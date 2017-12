Kawa z wydrukowanym selfie podbija serca klientów. Wypijesz taką tylko w jednym miejscu w Europie

Galeria:

"Selfieccino" z kawiarni The Tea Terrace

The Tea Terrace to pierwsze takie miejsce w Europie. Znajduje się przy Oxford Street w centrum Londynu. W tej niezwykłej kawiarni możemy zamówić „selfieccino”, czyli kawę, która przedstawia wizerunek klientów. Proces tworzenia takiego dzieła jest bardzo prosty. Zdjęcie, które ma być ukazane w naszej filiżance trzeba przesłać do baristy za pośrednictwem aplikacji. Klienci mają później do wyboru cappuccino albo gorącą czekoladę, jako „płótno” do swojej fotografii. Następnie obraz jest przesyłany do specjalnej maszyny „Cino”, gdzie jest skanowany i tworzony na piance przy użyciu barwników spożywczych. Cały proces trwa około 4 minut.

– Ze względu na media społecznościowe, doświadczenie kulinarne całkowicie się zmieniło – stwierdził w rozmowie z agencją Reutera Ehab Salem Shouly, właściciel The Tea Terrace. – Nie wystarczy już tylko dostarczać świetne jedzenie i oferować wspaniałą obsługę. To wszystko musi być jeszcze warte pokazania na Instagramie – dodał.

Londyńska kawiarnia oferuje „selfieccino” od 16 grudnia. Do tej pory zrobiono już ponad 400 kaw z wydrukowanym selfie. Za usługę z kawiarni The Tea Terrace trzeba zapłacić niecałe 6 funtów.