Zastrzeliła chłopaka przed kamerą w ramach ryzykownej „sztuczki”. Po pół roku od tragedii przyznała się do winy

20-letnia kobieta, która liczyła na to, że podbije YouTube’a filmem z niezwykle ryzykownym wyczynem, zamiast tego przyznała się do zabójstwa drugiego stopnia. Przypomnijmy, 28 czerwca Monalisa Perez usłyszała zarzut zabójstwa swojego chłopaka Pedro Ruiza III. Dwa dni wcześniej para wspólnie przygotowywała się do efektownej „sztuczki”, którą zamierzali nagrać i umieścić na YouTube. Trik miał polegać na strzale z rewolweru w pierś partnera, zasłoniętą jedynie grubą książką. Do jej wykonania swoją dziewczynę i matkę dwójki dzieci namawiał sam Pedro. Na dowód, że sztuczka jest bezpieczna, pokazał jej inną przestrzeloną książkę, która nie przepuściła kuli na drugą stronę.

Monalisa Perez: To był jego pomysł

Jeszcze 27 czerwca dziewczyna zgłaszała swoje obawy za pośrednictwem Twittera. „Razem z Pedro prawdopodobnie nagramy jeden z najniebezpieczniejszych filmów w historii. JEGO pomysł, nie mój” – napisała Monalisa w samo południe. Jej strach okazał się całkiem słuszny - chłopak nie przeżył oddanego z bliskiej odległości strzału. Gruba encyklopedia nie zadziałała jak kamizelka kuloodporna, a pocisk rozerwał klatkę piersiową mężczyzny, zabijając go na miejscu. Obie kamery, które nagrały całą scenę, zostały skonfiskowane przez przybyłych na miejsce zdarzenia kryminalnych. Władze postanowiły, że film nigdy nie ujrzy światła dziennego. Z relacji śledczych wynika, że kobieta wezwała pomoc chwilę po tym, jak było już wiadomo, że numer z książką zakończył się tragicznie.

Pedro Ruiz III osierocił 3-letnią córkę. Wspólnie z Monalisą Perez oczekiwał przyjścia na świat kolejnego dziecka. Pedro Ruiz i Monalisa Perez prowadzili własny kanał na YouTube. Regularnie publikowali filmy ze swojego codziennego życia. Sztuczka ze strzałem z rewolweru wydawała się być próbą podbicia stawki i nagrania materiału, który zyskałby ogromy rozgłos.