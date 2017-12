Wyciek płynnego asfaltu w Nowinie. Trwa walka o życie kotów, które chciały się w nim ogrzać

Galeria:

Koty zatopiły się w płynnym asfalcie - akcja ratunkowa

„Walczymy o ich życie! Już nie wiemy czy dzisiaj to dzisiaj, czy to jeszcze wczoraj”... – piszą w poruszającej wiadomości obrońcy zwierząt z Elbląga. „Przedwczoraj trafił do nas pierwszy kot zatopiony w asfalcie. Po 7 godzinach czyszczenia, golenia udało się go uwolnić. Po kroplówkach stan był stabilny, cieszyliśmy się. Wczoraj kolejne dwie kotki. Jednej nie udało się uratować” – czytamy dalej na Facebooku.

Jak dowiadujemy się z relacji, zwierzęta oddzielane są od zaschniętego asfaltu przy wykorzystaniu m.in. masła i gorącej wody. Aktywiści podkreślają, że bardzo istotny jest tutaj czas, ponieważ toksyczny asfalt może zatruć organizmy drobnych zwierząt. Całemu zamieszaniu winne jest pęknięcie zbiornika masy asfaltowej jednej z firm w miejscowości Nowina.

„Nie wiemy czy mogli to zabezpieczyć czy nie. Wiemy, że to nie”nasz„ teren, ale nie mogliśmy im nie pomóc” – piszą pracownicy OTOZ Animals. Podkreślaja, że do ratowania nieszczęsnych kotów potrzebują pomocy internautów. „Na jutro zamówiliśmy leki, maści i witaminy dla nich. Hurtownia mimo długu, zgodziła się dostarczyć leki” – informują na swoim koncie na Faceboooku.

Wpłat można dokonywać na konto:

OTOZ ANIMALS Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

ul. Królewiecka 233

82-300 Elbląg

41 1160 2202 0000 0001 2949 7297

BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX

PayPal: elblag.schronisko@otoz.pl

Tytułem: ratowanie kotów z Nowiny