Ten nowy wirus instaluje na naszych komputerach oprogramowanie do wytwarzania kryptowalut

O nowym wirusie informuje firma TrendMicro oraz serwis Gizmodo, a w polskiej przestrzeni internetowej m.in. portal innpoland.pl. Ma on polegać na podobnej strategii jak ostatnio opisywany na Wprost.pl tego typu przypadek. Poprzez naszą sieć znajomych wysyłać będzie podejrzany plik wideo, którego pod żadnym pozorem nie wolno nam go uruchamiać. Jak rozpoznać niebezpieczny plik? Do tej pory ukrywał się on pod mało oryginalną nazwą video_xxxx.zip.

Pierwsze tego typu ataki zaobserwowano w Korei Południowej i pozostałych krajach Azji Wschodniej, jednak eksperci przewidują, że wurus szybko rozprzestrzeni się też na inne kontynenty. Po próbie odtworzenia filmiku, instaluje on złośliwy dodatek do przeglądarki Chrome, poprzez który uzyskuje wejście na Facebooka zainfekowanego użytkownika. Stamtąd rozsyła zawirusowany „film” dalej do wszystkich znajomych.

Jak na tym wszystkim zyskują twórcy wirusa? Otóż na każdym zainfekowanym komputerze - nie dotyczy to na szczęście urządzeń mobilnych - instalowany jest maleńki program Digmine. Aplikacja ta odpowiada za produkowanie kryptowalut takich jak np. Bitcoiny. Oczywiście wszystko na konto sprytnych hakerów. Znacząco zmniejsza to prędkość naszych komputerów.