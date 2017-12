Długa walka o godność. „Jest pan już obywatelem polskim”

Daniel zgłosił się do nas z apelem o pomoc w ubiegłym roku, gdy przebywał w ośrodku szkolno-wychowawczym w Makowie Mazowieckim. Trafił tam jako małe dziecko zabrane z ulicy w Warszawie, gdzie był zmuszany do żebrania. Nie miał rodziców i nie było wiadomo, skąd pochodzi. W ośrodku z jednej strony znalazł schronienie i opiekę, ale z drugiej przez 15 lat nie zadbano o wyrobienie mu dokumentów. Uznano, że nigdy nie będzie funkcjonował samodzielnie, a najlepszym wyjściem będzie umieszczenie go na stałe w domu pomocy społecznej. Podczas programu o tej sprawie nie brakowało emocji.

– Wszystkie dzieci z domu dziecka chcą mieć rodzinę, dom. To jest zupełnie naturalne. Niestety, ten los układa się różnie i nie wszystkie osoby mogą samodzielnie funkcjonować. Daniel, niestety, do takich osób należy – przekonywała Anita Kurowska, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego w Makowie Mazowieckim.

Prawdziwego wsparcia udzielała Danielowi rodzina państwa Kobylińskich, którzy poznali go przed laty będąc w ośrodku z wizytą. Nie tylko zabierali go do siebie na weekendy i wakacje, ale też jako jedyni dostrzegli jego potrzeby i determinację do usamodzielnienia się. – Pewnie ma żal do swojej mamy za to, co mu zrobiła, jaki los mu zgotowała. Sprzedać własne dziecko? Zostawić? – mówiła Ewa Kobylińska.

– Rozwozili nas po Warszawie i zbieraliśmy pieniądze. Jak ktoś nie dawał pieniędzy, to wtedy nie dostawał jedzenia, był bity pokrzywami – wspomina Daniel Stanciu. – Nie umiałem myć się, ani jeść – dodaje i wspomina, że nie potrafił też mówić po polsku. – Tylko: „Zdrowaś Mario, łaski pełna” – opowiada.

Po programie na żywo i kolejnych reportażach Daniel otrzymał od gminy mieszkanie. Ukończył też szkołę i mógł wyprowadzić się z ośrodka. Dzięki wsparciu państwa Kobylińskich dostał też pracę, rentę i tymczasowy dokument. Mężczyzna chciał również założyć rodzinę, ale wciąż nie miał obywatelstwa i przez rok narzeczonym nie udało się pokonać biurokracji. Musieliśmy interweniować ponownie, aby urząd wojewódzki przekazał stosowną dokumentację do kancelarii Prezydenta. Daniel napisał też list do prezydenta Andrzeja Dudy. W końcu otrzymał obywatelstwo polskie.

– Tu jest akt. Proszę na niego zerknąć, czy nie ma żadnego błędu w zapisie danych osobowych – mówił urzędnik, przekazując dokument Danielowi. – Na tym się kończy pana przygoda z urzędem. Jest pan już obywatelem polskim od 9 października 2017 roku – dodał na końcu.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że ma obywatelstwo, że może normalnie żyć – mówiła z łzami w oczach Ewa Kobylińska. – Dla mnie to jest najszczęśliwszy dzień, jaki mógł być – stwierdziła i przekazała Danielowi w prezencie krzyżyk z polskim orłem. – Teraz będzie tylko lepiej – dodała.