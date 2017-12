Słynna wieszczka przewidziała, co stanie się w 2018 r. To byłyby przełomowe wydarzenia

Przygotowałeś za dużo potraw na święta? Zamiast wyrzucać weź udział w akcji charytatywnej!

„PODZIELMY SIĘ” to grupa ludzi, którzy organizują akcję „Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi”. Aktywiści zachęcają mieszkańców całej Polski do tego, aby zamiast wyrzucić jedzenie, które zostało im po Świętach, zawieźli je do jadłodajni...