Kuzyn Kaczyńskiego o prezesie PiS: Jarek jest wielkim jajcarzem i zgrywusem

Rozmowa Jana Marii Tomaszewskiego z Robertem Mazurkiem prowadzona na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczyła głównie problemów kuzyna braci Kaczyńskich ze znalezieniem pracy. Zatrudniony w przeszłości w Orlenie i warszawskich wodociągach, a obecnie doradca zarządu w TVP bronił się przed zarzutami o nepotyzm twierdząc, że pokrewieństwo z Kaczyńskimi skutkowało wręcz zamykaniem przed nim wielu drzwi. W trakcie wywiadu Tomaszewski pozwolił też sobie na krótki opis charakteru prezesa PiS.

Czy Kaczyński ogląda rodeo?

Według kuzyna Kaczyńskiego, polityk prowadzi wyczerpujący tryb życia: zwykle wraca do domu po północy i nie zasypia przed godziną trzecią w nocy. Mimo to, jak zapewnia Jan Maria Tomaszewski, Jarosław Kaczyński odwiedzając jego dom za każdym razem popisuje się poczuciem humoru, wzbudzając zachwyt innych gości i jest „powszechnie uwielbiany”. Jedną ze swoich wypowiedzi Tomaszewski zasiał ziarno wątpliwości co do słynnego już hobby kuzyna. Jego zdaniem opowieść o nocnym oglądaniu rodeo mogła być swego rodzaju żartem prezesa PiS. – Jarek jest wielkim jajcarzem i zgrywusem, mógł to sobie wymyślić, żeby kogoś wkręcić – przyznał.

Kaczyński: Bawi mnie ujeżdżanie byków

Wiosną 2016 roku Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Superstacji ujawnił telewidzom, jakie programy ogląda po pracy. – Bardzo lubię rodeo, ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi, ale szczególnie wtedy jeżeli komentator opisuje byki, jakby to byli ludzie, że ma takie a takie osiągnięcia. To mnie bardzo bawi. Nigdy przedtem takich rzeczy nie widziałem i bardzo lubię to oglądać – opowiadał prezes PiS. Dodawał też, że nocami, gdy ma czas na obejrzeniu sportu w telewizji, to poza rodeo pokazywany jest boks, który także lubi oglądać.