Trzeci w ciągu roku przypadek podobnej śmierci na olsztyńskim osiedlu. Mężczyzna wypadł z wieżowca

Młodszy aspirant Rafał Prokopczyk pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie potwierdził doniesienia Radia Olsztyn dotyczące tragicznego upadku z wysokości 10. piętra. 24-letni mieszkaniec miasta zginął na miejscu. Policja ustala jeszcze dokładny przebieg zdarzenia. Nie wiadomo na przykład, czy mężczyzna wypadł z balkonu czy z okna. Wspólnie z nim w mieszkaniu przebywały w chwili zdarzenia jeszcze trzy inne osoby. Śledztwo w sprawie nadzoruje prokuratura.

Zwraca uwagę miejsce, w którym doszło do śmierci mężczyzny. To wieżowiec przy ulicy Osińskiego na Podgrodziu. W lutym ubiegłego roku z wieżowca przy tej samej ulicy wypadł inny młody mężczyzna. W tamtym przypadku miał on wypaść lub wyskoczyć przez okno na 9. piętrze klatki schodowej. Jego ciało znaleźli przechodnie. Na tym samym osiedlu 31 grudnia 2017 roku odkryto też ciało innego 22-latka. Leżało pod jednym z balkonów.

Podgrodzie to znajdujące się blisko centrum Olsztyna osiedle zabudowane przez bloki z wielkiej płyty, stawiane w późnych latach 70. i wczesnych 80. Wieżowce w niewielkiej liczbie wznoszą się tylko w dwóch miejscach Podgrodzia w liczbie po 5-6 sztuk.