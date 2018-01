Postacie z klasycznych obrazów we współczesnej scenerii. Niezwykłe dzieła młodego artysty

Galeria:

Postacie z klascycznych dzieł sztuki w nowoczesnej wersji Alexey'a Kondakova

Młody ukraiński artysta Aleksiej Kondakow postanowił wykorzystać siłę mediów społecznościowych do wypromowania swojej twórczości. Grafik, który uwielbia zarówno klasyczne malarstwo, jak i sztukę współczesną, postanowił połączyć oba światy. W projekcie zatytułowanym „The Daily Life of Gods” ( „Codzienne życie Bogów” ) Kondakow umieścił bohaterów znanych z obrazów prerafaelitów w całkowicie współczesnych sceneriach. Na pracach młodego Ukraińca możemy zobaczyć klasyczne postacie w autobusie, na plaży, w automacie do robienia zdjęć czy też w klubie za konsoletą dj-ską. Większość scen rozgrywa się w Kijowie. Kondakow tłumaczył, że poprzez swoje prace chciał pokazać, że „nawet najbrzydsza lokalizacja może się w łatwością przekształcić w coś magicznego”.