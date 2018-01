Polak zabił pedofila w norweskim więzieniu. Dostał wyrok jak Breivik

Ukraina: Wjechała w patrol i wiozła policjanta na masce

Ukraiński portal Zaxid.net poinformował o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło we Lwowie. Zatrzymana do kontroli kobieta najechała na policjantów z patrolu drogowego i przez kilkaset metrów wiozła na masce jednego z funkcjonariuszy.