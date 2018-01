Niemiecki „Playboy” przełamuje tabu. Zamieszcza okładkę z transpłciową modelką z Bryzgowii

Galeria:

Niemiecka transpłciowa modelka Giuliana Farfalla

Krajową sławę transpłciowa modelka zyskała biorąc udział w niemieckiej edycji telewizyjnego programu Top Model. Teraz Giuliana Farfalla ma szansę stać się rozpoznawalną postacią na całym świecie. Przepustką do międzynarodowej kariery miałaby dać jej obecność na okładce prestiżowego niemieckiego magazynu „Playboy”. Odpowiedzialny za gazetę Florian Boitin przyznał, że do wyróżnienia 21-letniej modelki przekonały go dwie rzeczy. – Jest pięknym przykładem tego, jak ważna jest walka o prawo do samookreślania się – mówił. Jak dodawał, to także hołd dla zmarłego w ubiegłym roku Hugh Hefnera, który cenił opór przeciwko „wszelkim formom wykluczenia i nietolerancji”.

Giuliana Farfalla urodziła się jako Pascal Radermacher w regionie Bryzgowii (niem. Breisgau) w południowo-zachodnich Niemczech. Jak twierdzi, już we wczesnym dzieciństwie czuła, że „coś z jej ciałem jest nie tak”. Operację zmiany płci przeszła w wieku 16 lat. Podkreśla, że jest wyjątkowo dumna z decyzji „Playboya”, który w kioskach dostępny będzie już w czwartek 11 stycznia. Kiedy w ubiegłym roku modelka brała udział w programie Top Model, wyrażała nadzieję, że zachęci w ten sposób inne transpłciowe i transseksualne osoby do spełniania swoich potrzeb.